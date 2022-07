Por fim, é oficial! Sébastien Haller foi oficializado como reforço do Borussia Dortmund.



De acordo com o comunicado do clube alemão, o avançado que chega do Ajax assinou até 2026 e vai ocupar a vaga deixada em aberto por Haaland, transferido para o Man. City neste defeso.



O internacional pela Costa do Marfim, de 28 anos, regressa assim à Bundesliga, campeonato no qual jogou pelo Frankfurt (33 golos em 77 jogos). Haller jogou no Ajax no último ano e meio e desatou a marcar golos nos Países Baixos: 47 em 66 presenças.



TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS



Haller junta-se a Adeyemi entre as opções para o exio do ataque do técnico Edin Terzic.



O valor do negócio não foi revelado, mas a imprensa internacional escreve que os dois clubes chegaram a acordo para a transferência do futebolista por 31 milhões de euros.