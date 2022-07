Matheus Pereira está em negociações com o Botafogo e pode reencontrar Luís Castro, técnico com quem trabahou em Chaves há cinco anos. A revelação foi feita pelo pai do jogador luso-brasileiro.



«Está quase a chegar. Está a faltar pouco», ouve-se Alexandre Pereira dizer, num vídeo divulgado nas redes sociais.



O atacante, de 26 anos, está contratualmente ligado ao Al-Hilal, clube que pagou cerca de 20 milhões de euros ao WBA pela sua contratação.



Matheus Pereira fez a formação no Sporting e chegou a disputar 27 jogos na equipa principal, sem nunca se afirmar em definitivo. Viveu empréstimos a Desportivo de Chaves, Nuremberga e WBA e terminou a ligação aos leões quando foi vendido ao emblema inglês em 2020/21.



As declarações do pai de Matheus Pereira: