O Marítimo confirmou nesta terça-feira a contratação de Bruno Xadas ao Sp. Braga.

O médio de 23 anos regressa ao futebol português, depois de um ano emprestado ao Royal Mouscron, equipa belga que foi treinada por Jorge Simão, agora no Paços de Ferreira.

Xadas assinou contrato de três temporadas com o Marítimo, clube que já tinha representado em 2019/20 por empréstimo dos arsenalistas.

Em comunicado, o Sp. Braga informa que manterá 60 por cento dos direitos económicos do jogador.

O esquerdino fez formação no FC Porto, na Sanjoanense e no Sp. Braga. Estreou-se como sénior pela mão de Abel Ferreira, mas depois foi perdendo espaço no plantel principal dos bracarenses.