O FC Porto anunciou a contratação de Braíma Sambú.



O médio luso-guineense chega ao Dragão proveniente da BSAD e vai integrar a equipa B, segundo informam os portistas.



O jogador de 22 anos, que realizou a formação no Belenenses, assinou um contrato válido até 2025 com os azuis e brancos.



«É um grande prazer estar aqui num clube grande. É um prazer enorme para todos os jovens representar este clube grande e agradeço muito pela oportunidade que me estão a dar. Vou trabalhar para manter este clube no topo», referiu Sambú aos meios do clube.