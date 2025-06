O antigo jogador do FC Porto, Alex Telles, hoje no Botafogo, revelou que enviou uma mensagem a Cristiano Ronaldo pedindo-lhe para reforçar o campeão brasileiro, mas o internacional português afastou essa hipótese.

Companheiros de equipa no Manchester United e no Al Nassr, Alex Telles decidiu contactar Ronaldo na sequência dos rumores que davam conta da possibilidade do avançado poder mudar-se para o Botafogo.

«Queria saber se era real, mas ele disse que, até então, não tinha nada e que não era o momento para vir. Pedi-lhe para vir para cá. Disse mesmo “vem ser feliz no Fogão”, mas ele disse que não era o momento. Cada um sabe o que é melhor para si», contou o lateral-esquerdo, ao canal de Youtube Cazé TV.

Apesar dos rumores em torno da possibilidade de Ronaldo deixar o Al Nassr para disputar o Mundial de Clubes, o internacional português decidiu permanecer em Riade. O seu contrato com o emblema saudita expira este mês.