Gonçalo Paciência rescindiu com o Sanfreece Hiroshima de forma amigável e vai reforçar o Sport Recife, segundo confirmou o Maisfutebol.

O avançado de 30 anos já está no Brasil e vai assinar contrato por um ano, até dezembro de 2025.

O internacional português é um desejo antigo do técnico luso Pepa, que comanda a equipa pernambucana, acabada de subir ao escalão principal do Brasileirão.

O Sanfreece Hiroshima, vice-campeão do Japão, anunciou esta quarta-feira a saída de forma oficial de Gonçalo Paciência, que agora vai ter uma nova aventura no Brasil. Esta opção agrada ao jogador, não só por ser orientado por Pepa mas também por ser o país da sua mulher.

Gonçalo Paciência, filho de Domingos Paciência, formou-se no FC Porto, tendo jogado na equipa principal, e sido cedido a Rio Ave, Académica, Vitória de Setúbal e Olympiakos. Depois de deixar os dragões, o ponta-de-lança representou Eintracht Frankfurt, Schalke 04 e Bochum, na Alemanha, além do Celta de Vigo, em Espanha, e agora o Sanfreece Hiroshima, do Japão, onde fez quatro golos em 13 jogos. Pela seleção principal de Portugal, fez um golo em duas internacionalizações.