O Atlético Mineiro já está a avaliar uma investida por Jorge Jesus. O Maisfutebol apurou que o nome do português passou a ganhar força nos bastidores nas últimas horas, especialmente depois do acordo oficializado para deixar o Benfica.



Há pressa por parte do Galo para fechar a contratação do novo técnico, visto que foi apanhado de surpresa na última madrugada, quando Cuca, mesmo tendo sido campeão da Taça do Brasil e do Brasileirão, comunicou que estava de saída - alegou problemas particulares. O clube oficializou mesmo essa cisão na tarde desta terça-feira.



Jesus é um velho desejo dos dirigentes do emblema de Minas Gerais. Foi alvo de interesse concreto em meados de 2019, mesmo antes de o técnico fechar com o Flamengo, onde acabou por conquistar seis títulos, entre eles a Taça Libertadores.



As conversas iniciais do lado do Atlético Mineiro para chegar a Jorge Jesus estão a ser lideradas pelo intermediário Bruno Macedo, que, curiosamente, foi o responsável por tentar fechar, nos últimos dias, o regresso do técnico ao Flamengo.