OFICIAL: António Oliveira deixa comando técnico do Remo
Técnico português orientou o clube de Belém em 14 jornadas da Série B
Durou precisamente três meses a experiência do português António Oliveira no comando do Remo, da Série B brasileira.
O clube de Belém, no estado do Pará, comunicou, neste domingo, a saída do treinador de «comum acordo». A decisão implica, igualmente, a dispensa da restante equipa técnica.
Após extensa reunião na manhã deste domingo (21), o executivo Marcos Braz e o técnico António Oliveira chegaram a um comum acordo para o encerramento do vínculo do treinador no comando azulino.— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) September 21, 2025
Ao serviço do Remo, António Oliveira disputou um total de 14 jogos, tendo vencido quatro, empatado seis e perdido os restantes quatro.
Sétimo classificado na Série B, a quatro pontos da zona de subida, a equipa segue numa sequência de dois jogos consecutivos sem ganhar [empate com o Vila Nova (1-1) e derrota com o Atlético Goianiense por 1-0], tendo vencido apenas um dos últimos cinco encontros.
Antes de ter chegado ao Remo, António Oliveira, de 42 anos, orientou o Sport Recife em quatro jornadas do Brasileirão, nas quais somou apenas um ponto.