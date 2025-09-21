Durou precisamente três meses a experiência do português António Oliveira no comando do Remo, da Série B brasileira.

O clube de Belém, no estado do Pará, comunicou, neste domingo, a saída do treinador de «comum acordo». A decisão implica, igualmente, a dispensa da restante equipa técnica.

Após extensa reunião na manhã deste domingo (21), o executivo Marcos Braz e o técnico António Oliveira chegaram a um comum acordo para o encerramento do vínculo do treinador no comando azulino.



Decisão que se estende a comissão técnica.

Ao serviço do Remo, António Oliveira disputou um total de 14 jogos, tendo vencido quatro, empatado seis e perdido os restantes quatro.

Sétimo classificado na Série B, a quatro pontos da zona de subida, a equipa segue numa sequência de dois jogos consecutivos sem ganhar [empate com o Vila Nova (1-1) e derrota com o Atlético Goianiense por 1-0], tendo vencido apenas um dos últimos cinco encontros.

Antes de ter chegado ao Remo, António Oliveira, de 42 anos, orientou o Sport Recife em quatro jornadas do Brasileirão, nas quais somou apenas um ponto.