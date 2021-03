Bruno Paulista, médio que não conquistou o seu espaço no Sporting e que rescindiu recentemente com o clube leonino, foi apresentado oficialmente como reforço do Paysandu, equipa da cidade de Belém, capital do estado de Pará.



O Paysandu está na Série C do campeonato brasileiro e disputa atualmente o Campeonato Paraense.



«Minhas principais características são marcação, passe preciso e bom chute de longa distância. Já fui campeão baiano, vice-campeão da Copa do Nordeste, campeão da Taça da Liga de Portugal e conquistei medalha de bronze com a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Venho para Belém com o grande desejo de conquistar o principal objetivo do clube no ano que é o acesso à Série B», disse Bruno Paulista, de 25 anos, na apresentação.

CONTRATADOS! ✅✅



Tem novidade na área! Os volantes Bruno Paulista e Paulinho são os mais novos jogadores do Papão. Bem-vindos! 🐺⚽️🔵⚪️



Saiba mais no site oficial! 💻📱https://t.co/KOjM0wPlex | #PayxãodoTamanhodaAmazônia pic.twitter.com/TP2uFhEBL1 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 23, 2021