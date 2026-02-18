OFICIAL: Bruno Rodrigues troca o Palmeiras pelo Cruzeiro
Antigo avançado do Famalicão foi cedido à «raposa» até ao final da época
O negócio há muito que tinha sido dado como fechado, mas só agora ganhou contornos de oficial. Bruno Rodrigues foi emprestado ao Cruzeiro, pelo Palmeiras, até dezembro deste ano.
O avançado de 28 anos, que em Portugal jogou no Famalicão, em 2022, regressa ao Cruzeiro, clube que representou entre 2022 e 2023, cedido pelo Tombense.
Desde 2024 no Palmeiras, que investiu quase cinco milhões de euros na sua contratação, Bruno Rodrigues participou em 17 jogos pelo verdão, tendo apontado dois golos.
A passagem pela equipa orientada pelo português Abel Ferreira fica marcada por duas lesões graves, uma em cada joelho.
✍ SEJA BEM-VINDO, 𝐁𝐑𝐔𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈𝐆𝐔𝐄𝐒! O Cruzeiro acertou a contratação do atacante, por empréstimo junto ao Palmeiras, até o fim desta temporada! 🦊— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 18, 2026
