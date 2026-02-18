O negócio há muito que tinha sido dado como fechado, mas só agora ganhou contornos de oficial. Bruno Rodrigues foi emprestado ao Cruzeiro, pelo Palmeiras, até dezembro deste ano.

O avançado de 28 anos, que em Portugal jogou no Famalicão, em 2022, regressa ao Cruzeiro, clube que representou entre 2022 e 2023, cedido pelo Tombense.

Desde 2024 no Palmeiras, que investiu quase cinco milhões de euros na sua contratação, Bruno Rodrigues participou em 17 jogos pelo verdão, tendo apontado dois golos.

A passagem pela equipa orientada pelo português Abel Ferreira fica marcada por duas lesões graves, uma em cada joelho.