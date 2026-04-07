OFICIAL: Fernando Diniz é o novo treinador do Corinthians
Contrato é válido até ao final do ano
Fernando Diniz é o novo treinador do Corinthians, sucedendo a Dorival Júnior no cargo. O contrato com o Timão é válido até ao final de 2026.
A estreia do novo técnico dá-se já na quinta-feira, na Argentina, frente ao Platense, numa partida a contar para a Libertadores.
FERNANDO DINIZ É O NOVO TREINADOR DO CORINGÃO! ⚫️⚪️— Corinthians (@Corinthians) April 7, 2026
Diniz chega ao Timão para assumir o clube, com contrato válido até o fim da temporada. 🖤🤍
Fernando Diniz regressa ao Corinthians, que representou enquanto jogador, na companhia do adjunto Léo Porto e do preparador físico Wagner Bertelli.
Depois de ter sido demitido do Vasco da Gama, em fevereiro deste ano, Diniz regressa ao ativo para tentar dar a volta a um início de temporada difícil do Corinthians, que até conquistou a Supertaça, mas segue na 16.ª posição do Brasileirão.
