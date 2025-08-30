A lutar pela permanência no Brasileirão, o Fortaleza, orientado pelo português Renato Paiva, garante, de uma assentada, dois reforços, Lucas Gazal e Kayke.

Gazal, de 26 anos, regressa ao Brasil depois de uma curta experiência nos chineses do Shandong Taishan, cedido pelo Atlético Goianense, que agora o empresta ao Leão, num negócio que contempla uma opção de compra. Pelo clube chinês, o defesa-central apontou dois golos em 19 jogos.

Já o jovem Kayke, de 19 anos, é um velho conhecido de Renato Paiva, que o orientou no Botafogo, ainda que nunca o tenha utilizado na equipa principal do Fogão durante a sua passagem pelo clube do Rio de Janeiro. O avançado foi cedido ao Fortaleza até ao final de 2026.

Lucas Gazal e Kayke juntam-se a Vinicius Silvestre, Helton Leite, Weverson, Pierre, Pablo Roberto, Tucu Herrera e Adam Bareiro na lista de reforços do aflito Fortaleza, penúltimo classificado no Brasileirão com apenas 15 pontos somados, para a segunda metade da temporada.

