Neymar vai continuar no Santos, em 2026. A oficialização da renovação do contrato com o avançado brasileiro, de 33 anos, foi feita pelo emblema de São Paulo com um vídeo que compila alguns dos melhores momentos vividos pelo camisola 10 no ano passado, em que regressou ao clube onde se formou.

«2025 foi um ano especial e desafiante para mim. Momentos de alegria e de superação, que só fui capaz de enfrentar graças ao vosso amor. Um amor intenso, que também sinto e tento demonstrar em cada jogo com o Manto Sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. Estou em casa, seguro e feliz. É convosco que quero conquistar os sonhos que ainda faltam. O príncipe continua», assim narra Neymar, no vídeo publicado nas redes sociais.

O regresso de Neymar ao Vila Belmiro, em 2025, coincidiu com a subida do Santos ao Brasileirão, depois de um ano na Série B.

As expetativas eram elevadas, mas o rendimento de Neymar esteve longe de ser deslumbrante, como os 11 golos em 28 jogos o demonstram.

Porém, a forma como, mesmo lesionado no joelho, encarou as últimas jornadas do campeonato, em que o Santos lutou pela manutenção (acabou qualificado para a Taça sul-americana), acabou por se tornar num momento importante para a sua reabilitação junto dos adeptos.

Neymar acabou mesmo por ser operado ao menisco medial do joelho esquerdo, no final da temporada, problema do qual continua a recuperar.

Internacional brasileiro em 128 ocasiões, com 79 golos apontados, Neymar fez carreira no Barcelona, no PSG e no Al Hilal, tendo feito movimentar mais de 400 milhões de euros em transferências antes de regressar ao Santos.