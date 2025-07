O rumor virou realidade. Danilo, médio brasileiro, de 24 anos, que passou as últimas três temporadas no Nottingham Forest, está de volta ao Brasil para representar o Botafogo. O contrato é válido até 2029, pese embora ainda não terem sido realizados os exames médicos que atestam da condição física do jogador.

Contratado ao Palmeiras por 20 milhões de euros, em 2022, Danilo disputou 62 partidas pela equipa orientada por Nuno Espírito Santo, em Inglaterra.

O médio vinha, no entanto, a perder preponderância nas escolhas do técnico português, tendo disputado apenas 13 jogos na época passada, marcada por uma lesão grave num tornozelo, que o obrigou a parar durante praticamente quatro meses.

No currículo, Danilo conta com um título de campeão brasileiro, uma Taça do Brasil, duas Libertadores e uma Recopa, troféus alcançados ao serviço do Palmeiras, que representou entre 2020 e 2022.