Weverton, histórico guarda-redes do Palmeiras, ganha um concorrente de peso no Verdão com a chegada de Carlos Miguel, contratado ao Nottingham Forest por 5,5 milhões de euros, aos quais podem acrescer outros 500 mil euros em objetivos. O contrato é válido até 2030.

O clube brasileiro acordou a compra de 80 por cento do passe do jogador, tendo o Forest reservado o direito a ficar com 20 por cento do valor gerado numa futura transferência.

Formado no Internacional, Carlos Miguel ganhou protagonismo ao serviço do Corinthians, o que lhe valeu a mudança para a Premier League, na época passada.

Pouco utilizado por Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest, o guarda-redes decidiu voltar ao Brasil para reforçar as opções de Abel Ferreira para a baliza do Verdão, que continua a ter como titular absoluto Weverton, de 37 anos.

«Estou muito feliz por poder conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história e como o clube é organizado. Isso foi muito importante na minha decisão de vir para o Palmeiras e estou muito feliz. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Espero poder corresponder como todos esperam. Estarei 100 por cento focado até meu último dia aqui», disse Carlos Miguel aos canais do clube paulista.

«Espero aprender muito com o Weverton e o Lomba. Foi muito importante a experiência no futebol europeu, a Premier League é uma das principais ligas do mundo. Volto com uma mentalidade diferente, muito mais madura. Pretendo seguir aqui por muitos anos e conquistar títulos», acrescentou.

Carlos Miguel, guarda-redes de 26 anos que tem 2,04 metros de altura, torna-se no décimo reforço do Palmeiras, em 2025, e não deverá ser o último, uma vez que o lateral-esquerdo Jefté, que atua no Rangers, está muito perto de ser oficializado.

