Após uma temporada muito positiva, com 44 jogos disputados e três golos no currículo pessoal, o defesa-central Bruno Fuchs assinou até 2029 pelo Palmeiras, deixando em definitivo o Atlético Mineiro, clube que o tinha cedido ao Verdão em 2025.

«Era uma meta pessoal durante o ano: mostrar serviço, ajudar o Palmeiras da melhor forma possível e permanecer aqui por muitos anos. Felizmente, consegui e para 2026 espero que as nossas metas coletivas sejam alcançadas», referiu o jogador após a oficialização do acordo, citado pelo site do clube de São Paulo.

Meu zagueiro fica! 3️⃣✅



Bruno Fuchs firmou contrato com o Verdão até 2029. Avanti, zagueirão! 💚 ➤ https://t.co/P0kxpRo7rd pic.twitter.com/Dcc9M3YGr4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 18, 2025

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, garante a continuidade de um dos esteios do setor mais recuado da equipa que, este ano, foi vice-campeã do Brasileirão e da Libertadores.

O negócio terá ficado fechado por um valor a rondar os quatro milhões de euros, de acordo com a imprensa brasileira.

Formado no Internacional, Fuchs, de 26 anos, jogou ainda no CSKA Moscovo antes da experiência no Atlético Mineiro, que antecedeu a sua mudança para o Palmeiras, que agora ganha contornos definitivos.

