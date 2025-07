O internacional brasileiro, Philippe Coutinho, deixa o Aston Villa para assinar em definitivo com o Vasco da Gama, clube que representa desde 2024, até aqui cedido pelo emblema de Birmingham.

O médio ofensivo, de 33 anos, assinou um vínculo válido por um ano com o Gigante da Colina, ou seja, até junho de 2026, passando a envergar a mítica camisola 10.

Vasco acerta a renovação de Coutinho por mais uma temporada 🪄🔟



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/VsMO6XYuM8 — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 4, 2025

«Renovar o meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e a minha família amamos», referiu o jogador aos canais do clube do Rio de Janeiro, após a oficialização do acordo.

Desde que voltou ao Vasco, Philippe Coutinho, internacional pelo Brasil em 68 ocasiões, participou em 44 jogos, tendo somado oito golos e quatro assistências.

