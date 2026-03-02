Juan Carlos Osorio foi demitido do cargo de treinador do Remo, clube que esta época disputa o Brasileirão.

O colombiano, de 64 anos, deixou o comando da equipa do Pará na sequência da derrota frente ao Paysandu (2-1), no domingo, na primeira mão da final do Campeonato Paranaense.

Com três empates e uma derrota nas primeiras quatro jornadas da Série A brasileira, o Remo ocupa o 16.º lugar da tabela, com três pontos.

Apesar da passagem no Remo ter sido curta, Osorio ainda conseguiu conquistar um troféu, a Supertaça paranaense, depois de ter vencido o Águia de Marabá por 2-1.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

RELACIONADOS
OFICIAL: Daniel Ballard renova com o Sunderland
OFICIAL: Marco Reus renova com os Los Angeles Galaxy
OFICIAL: João Rego renova com o Benfica por mais duas épocas