Juan Carlos Osorio foi demitido do cargo de treinador do Remo, clube que esta época disputa o Brasileirão.

O colombiano, de 64 anos, deixou o comando da equipa do Pará na sequência da derrota frente ao Paysandu (2-1), no domingo, na primeira mão da final do Campeonato Paranaense.

COMUNICADO



Juan Carlos Osorio não é mais treinador do Clube do Remo. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do profissional. A diretoria já trabalha na busca por um novo comandante para a sequência da temporada.#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/Ykkg3uN8Dq — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 1, 2026

Com três empates e uma derrota nas primeiras quatro jornadas da Série A brasileira, o Remo ocupa o 16.º lugar da tabela, com três pontos.

Apesar da passagem no Remo ter sido curta, Osorio ainda conseguiu conquistar um troféu, a Supertaça paranaense, depois de ter vencido o Águia de Marabá por 2-1.

