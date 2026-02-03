Depois de ter dado nas vistas no Mirassol, que ajudou a apurar para a Libertadores na época passada, o defesa Lucas Ramon muda-se para o São Paulo, com quem se comprometeu até dezembro de 2027, com mais um ano de opção.

O experiente lateral-direito, de 31 anos, cumpriu 44 jogos pelo Mirassol, em 2025, tendo apontado cinco golos e assinado igual número de assistências.

«Chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Estou muito feliz, porque é um clube gigante. Vou dar a minha vida para aproveitar esta oportunidade. Sinto que lutei durante toda a minha carreira para ter esta chance. É uma felicidade tremenda», confessou o jogador, ao site do clube.

Lucas Ramon torna-se no segundo reforço do tricolor oriundo do Mirassol, depois Danielzinho, e junta-se a Dória (ex-Atlas) e Carlos Coronel (ex-New York Red Bulls) na lista de contratações oficializadas pelo clube paulista.