Continuam as negociações entre Santos e Neymar tendo em vista a renovação do vínculo do internacional brasileiro com o Peixe, que expira este mês.

«Estamos a conversar com o staff do Neymar e a avançar muito na nova negociação. Estamos bem próximos de um novo acordo para possibilitar a permanência do Neymar por um novo período», explicou o presidente do clube brasileiro, Marcelo Teixeira, à rádio Bandeirantes.

O dirigente admitiu que espera fechar o acordo «o mais rápido possível», ainda que garanta: «Não é uma demora. Não é o caso de, se o Neymar não renovar, não joga amanhã ou domingo. Estou muito esperançoso num desfecho favorável, acho que é uma boa possibilidade. As nossas equipas financeira, jurídica e de marketing, junto com a equipa deles, estão colocando isso numa condição direta e prática. É possível que haja um desfecho favorável? Sim».

Neymar, hoje com 33 anos, regressou ao Santos no início de 2025. De lá para cá, participou em 12 jogos, tendo marcado três golos e assinado igual número de assistências, num percurso marcado por várias polémicas, mas também problemas físicos.