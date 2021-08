Bruno Tavares vai jogar no Varzim por empréstimo do Sporting, apurou o Maisfutebol.



O acordo para a saída do médio foi assinado esta tarde na presença do empresário Faustino Gomes. Segundo sabe o nosso jornal, a cedência contempla opção de compra.



Bruninho, como é conhecido, tem 18 anos, é extremo e está no Sporting há dez anos, tendo contrato até 2025. É uma das maiores promessas da formação leonina, tendo já sido várias vezes chamado a treinar com o plantel principal. Atualmente representa a equipa sub-23 do Sporting e soma 38 internacionalizações nas várias seleções jovens.



Recentemente o jogador foi acidentalmente atingido no peito por um amigo que brincava com uma arma de fogo.