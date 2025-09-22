Já com o contrato rescindido com o Benfica, Bruno Lage tem em cima da mesa uma vantajosa proposta para assumir o Al Ahly, do Egito, segundo apurou o Maisfutebol.

Os egípcios estão dispostos a pagar um ordenado três vezes superior ao que o técnico recebia então na Luz e, com isso, prometem fazer um grande esforço para o negócio ser fechado esta semana.

Lage, entretanto, ainda prefere esperar mais alguns dias - e aproveitar a família - até decidir o próximo passo na carreira. Está aberto a outros mercados fora da Europa e também não descarta até mesmo um novo projeto em Portugal.

Aos 49 anos, Bruno Lage já teve duas experiências fora do território português: Wolverhampton, em Inglaterra, e Botafogo, no Brasil.