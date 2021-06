Bruno Langa é reforço do Desp. Chaves. O defesa esquerdo chega do Amora, do Campeonato de Portugal, onde jogou 25 jogos nesta temporada.

É o quarto reforço dos transmontanos, depois de Ruben Pereira, ex-Sanjoanense, Alexsandro Ribeiro, ex-Amora, e Nuno Campos, ex-Mafra.