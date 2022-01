O Arouca anunciou a contratação de Bruno Marques, confirmando a notícia adiantada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O avançado chega à Serra da Freita por empréstimo do Santos e vai utilizar o número 99.



Com pouco espaço no Santos na época 2021, Bruno Marques fez 15 jogos e um golo pela equipa principal, entre fevereiro e agosto, tendo mesmo jogado na Libertadores e na Taça Sul-Americana. Porém, acabou o ano a jogar pelos sub-23, onde fez um golo num total de seis encontros, o último destes já em outubro. Perdeu espaço para poder afirmar-se na equipa principal e está prestes a iniciar a primeira aventura profissional, no futebol, fora do país natal.