O AZ Alkmaar anunciou a contratação de Bruno Martins Indi até 2025. Uma contratação que é uma continuação da ligação iniciada há um ano, pois o antigo defesa do FC Porto jogou emprestado pelo Stoke City ao longo da última campanha. Agora assina em definitivo.



Bruno Martins Indi, 29 anos, nasceu no Barreiro e foi aos seis anos para Roterdão, com os pais. Começou a jogar no Feyenoord e esteve no FC Porto de 2014 a 2016: fez 71 jogos e dois golos.



Martins Indi soma 34 jogos pela seleção da Holanda, esteve no Mundial de 2014 e continuará agora em Alkmaar. «Gosto do estilo de jogo e da forma de trabalhar do clube. Jogo nas competições europeias e terei a oportunidade de lutar por um regresso à seleção», afirmou Martins Indi ao site do AZ.