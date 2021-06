O Internacional de Porto Alegre confirmou na quinta-feira que está em «negociações avançadas» com vista à venda do médio Bruno Praxedes. A imprensa brasileira indica que o destino do jovem jogador será o Red Bull Bragantino.

O Internacional assumiu as negociações para justificar a ausência do jogador do encontro da Taça do Brasil, que acabou por ditar a eliminação do emblema de Porto Alegre, frente ao Vitória da Bahia.

Praxedes era um dos jogadores referenciados pelo FC Porto como eventual reforço para o meio-campo, mas deve continuar assim no Brasil.

Praxedes destacou-se no «colorado» com o treinador Abel Braga, que trabalhou em Portugal nos anos 90. Com a chegada do novo treinador, Praxedes perdeu espaço na equipa inicial. Em duas épocas na equipa principal do clube gaúcho, o jogador de 19 anos jogou 54 jogos e marcou dois gols.