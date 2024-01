O defesa central Çaglar Soyuncu é reforço do Fenerbahçe, por empréstimo do Atlético Madrid, até ao final da época 2023/24.

O acordo foi confirmado na manhã desta segunda-feira pelos dois clubes, com o jogador turco de 27 anos a ser apresentado com as cores do novo clube.

Soyuncu, que era alvo do FC Porto para reforçar a defesa, já estava em Istambul desde o fim de semana, no âmbito da mudança para a Turquia.

Antigo jogador do Leicester e do Friburgo, Soyuncu volta assim ao seu país natal, onde já tinha jogado no Altinordu.