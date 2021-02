A Juventus cedeu Rugani ao Cagliari até final da época, informou a Vecchia Signora.



Após seis meses em França ao serviço do Rennes, onde cumpriu apenas dois jogos, o defesa de 26 anos volta à Serie A para jogar no emblema da Sardenha.



A cedência não contempla opção de compra, refere a Juve.



Formado no Empoli, Rugani chegou a Turim na época 2015/16, mas nunca se afirmou como titular absoluto dos bianconeri.