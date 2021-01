O Salgueiros está a negociar a contratação de Rui Quinta, apurou o Maisfutebol.



O histórico emblema do futebol português demitiu o técnico Jorge Pinto na sequência de maus resultados. O Salgueiros sofreu três derrotas seguidas na série C do Campeonato de Portugal e pelo meio foi afastado da Taça de Portugal pelo Marítimo (3-2 a.p.).



O antigo adjunto de Vítor Pereira no FC Porto prepara-se assim para voltar a treinar depois de ter deixado o Lusitânia de Lourosa no início desta época.



O Salgueiros ocupa o sétimo lugar da série C do Campeonato de Portugal com seis pontos, a 13 do primeiro classificado o Leça.