O Salgueiros oficializou a contratação de Rui Quinta, tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno.



O histórico emblema do futebol português referiu que o técnico de 60 anos sucede a Jorge Pinto, treinador que saiu na sequência de maus resultados.



O antigo adjunto de Vítor Pereira no FC Porto prepara-se assim para voltar a treinar depois de ter deixado o Lusitânia de Lourosa no início desta época.



O Salgueiros ocupa o sétimo lugar da série C do Campeonato de Portugal com seis pontos, a 13 do primeiro classificado o Leça.

