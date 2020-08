O Clube Caçadores das Taipas anunciou a contratação de Tiago Targino.



De resto, o clube do Campeonato de Portugal oficializou a chegada do avançado de forma original. No vídeo divulgado vê-se Targino a entrar numa barbearia, a cortar o cabelo até que surge com a camisola oficial do clube.



«A partir de hoje sou javali», diz o jogador de 34 anos no final do vídeo.

Depois da formação no Desp. Beja, Targino findou a formação no V. Guimarães, clube no qual se notabilizou ao subir a sénior e ao qual esteve ligado de 2002 a 2012, com empréstimos, pelo meio, a Manisaspor (Turquia) e Randers (Dinamarca).

Num vaivém entre o país natal e o estrangeiro, seguiram-se V. Setúbal, Olhanense, AEL Limassol (Chipre), Jagiellonia Bialystok (Polónia), Trofense, Académica do Lobito (Angola), Sampedrense e, na última época, Lusitanos (Andorra), Lusitano de Évora, Olímpico de Montijo e Comércio e Indústria.

Esta será a sua quarta época consecutiva no CP.