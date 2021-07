Depois de duas épocas no Sporting de Espinho, Diogo Valente vai prosseguir a carreira no Salgueiros, anunciou o clube nas redes sociais.



Aos 36 anos, o extremo vai representar o histórico emblema portuense que compete no Campeonato de Portugal.



Diogo Valente, lembre-se, destacou-se no Boavista, passou pelo FC Porto (onde se sagrou campeão nacional), por Sporting de Braga, Leixões, Académica, Cluj, Gil Vicente e Freamunde.