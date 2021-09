[ATUALIZADO]



O Arouca anunciou esta segunda-feira a contratação de Gastón Campi, defesa central argentino de 30 anos. Campi era um jogador livre depois de ter saído dos turcos do Trabzonspor.



Campi é a solução encontrada para suprir a vaga deixada pela grave lesão de Sema Velázquez, um pilar importante na defesa arouquense.



Refira-se que Gastón Campi tem no currículo um campeonato argentino ganho com o Racing Avellaneda e uma passagem breve pelo Desportivo de Chaves, de janeiro a junho de 2019: 16 jogos/2 golos.



Nos flavienses esteve emprestado pelo Estudiantes e acabou por ser contratado pelos turcos do Trabzonspor. Na Turquia conquistou uma taça do país e agora volta a Portugal.