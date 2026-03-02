Mercado
OFICIAL: Burkina Faso anuncia Amir Abdou como novo selecionador
Está encontrado o sucessor de Brama Traoré no comando da seleção do Burkina Faso. A federação local anunciou a contratação de Amir Abdou, treinador franco-comoriano, que até ao passado mês de janeiro orientava os marroquinos do Hassania Agadir.
No passado, o técnico, de 53 anos, orientou as seleções das Ilhas Comores, entre 2014 e 2022, e da Mauritânia, entre 2022 e 2024.
Amir Abdou sucede a Brama Traoré, que liderou o Burkina Faso na última edição da CAN, da qual foi afastado, nos oitavos de final, pela Costa do Marfim.
