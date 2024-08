O médio argentino Carlos Alcaraz é reforço do Flamengo, tendo assinado contrato até 2029, informou o clube brasileiro, na tarde desta quarta-feira.

«O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a negociação com o médio ofensivo Carlos Alcaraz. O atleta realizou exames médicos e reuniu com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor da pasta, Bruno Spindel. O contrato de Charly foi assinado até agosto de 2029», informa o Flamengo, em nota oficial.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a negociação com o meia-atacante Carlos Alcaraz. O atleta realizou exames médicos e se reuniu com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor da pasta, Bruno Spindel. O contrato de Charly foi assinado até agosto… pic.twitter.com/xpF6peahP6 — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024

Segundo a imprensa desportiva brasileira, o Flamengo paga pouco mais de 17,5 milhões de euros por 80 por cento do passe de Alcaraz, que nas distintas publicações de apresentação por parte dos rubro-negros foi alvo de brincadeira com o tenista espanhol que tem o mesmo nome.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Com formação concluída no Racing, da Argentina, onde subiu a sénior, Alcaraz chegou ao Southampton em 2022/23. Na segunda metade da época passada esteve cedido à Juventus. Já esta época, no passado dia 17, foi suplente utilizado na derrota do Southampton ante o Newcastle (1-0), na 1.ª jornada da Premier League.