Carlos Fangueiro é o novo treinador do ENP, anunciou esta segunda-feira o clube cipriota. Pedro Martins foi escolhido como treinador adjunto.

«O nosso clube chegou a acordo com o treinador português Carlos Fangueiro, de 48 anos», pode ler-se na publicação oficial.

Atualmente em 14.º e último lugar do campeonato de Chipre, o ENP tem apenas um ponto em seis jornadas.

Na temporada passada, o técnico de 48 anos orientou o Paços de Ferreira durante 13 jogos. Ao longo da carreira treinou também o Leixões, Atert Bissert, Swift Hesperange e Dudelange.

Mercado de transferências: saiba tudo sobre o mercado de transferências