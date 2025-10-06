Mercado
OFICIAL: Carlos Fangueiro é o novo treinador do último classificado de Chipre
Técnico português assina contrato com o ENP
Carlos Fangueiro é o novo treinador do ENP, anunciou esta segunda-feira o clube cipriota. Pedro Martins foi escolhido como treinador adjunto.
«O nosso clube chegou a acordo com o treinador português Carlos Fangueiro, de 48 anos», pode ler-se na publicação oficial.
Atualmente em 14.º e último lugar do campeonato de Chipre, o ENP tem apenas um ponto em seis jornadas.
Na temporada passada, o técnico de 48 anos orientou o Paços de Ferreira durante 13 jogos. Ao longo da carreira treinou também o Leixões, Atert Bissert, Swift Hesperange e Dudelange.
