O futebolista espanhol Carlos Isaac deixou o Vizela ao fim de meia época e é reforço dos espanhóis do Albacete. O acordo foi confirmado esta terça-feira pelos dois clubes.

«O FC Vizela, Futebol SAD, e o Albacete Balompié chegaram a acordo para a transferência definitiva do jogador Carlos Isaac. O lateral-direito despediu-se ontem [ndr: segunda-feira] do grupo e já deixou Vizela», refere o emblema vizelense, em comunicado. O Albacete, da II Liga espanhola, confirmou a chegada do lateral, com contrato até 2025.

Isaac, amigo de Pedro Porro, do Sporting, com quem falou antes de rumar a Portugal, fez 12 jogos e um golo em meia época. Tinha assinado até 2025, mas não cumpre nem uma das três temporadas anunciadas no acordo.

Formado no Atlético de Madrid, Carlos Isaac volta a um clube que representou em 2020/21. Em 2021/22, jogou no Real Oviedo.