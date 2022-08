O Casa Pia anunciou a contratação de Romário Baró por empréstimo do FC Porto, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O médio de 22 anos vai representar os gansos depois de na última época ter jogado no Estoril, igualmente cedido pelos dragões.



Membro da equipa do FC Porto que se sagrou campeão da UEFA Youth League em 2018/19, Romário Baró é internacional português em todos os escalões de formação dos sub-15 aos sub-21 e foi lançado por Sérgio Conceição na equipa principal dos dragões na época 2019/20, tendo participado em 18 jogos oficiais. Em 2020/21 voltou a integrar o plantel portista até sair por empréstimo para o António Coimbra da Mota.