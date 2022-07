Yan Eteki foi oficializado como reforço do Casa Pia.



O extremo de 24 anos chega aos gansos depois de três temporadas nos espanhóis do Granada. O internacional camaronês disputou 89 jogos ao serviço dos andaluzes.



Yan Eteki, que tem dois jogos cumpridos pela seleção dos Camarões, passou pela formação do Sevilha e jogou também no Almería.