O central neerlandês Ruben Kluivert foi oficializado, este sábado, pelo Casa Pia, como reforço para a temporada 2024/25.

Kluivert, filho do antigo internacional neerlandês Patrick Kluivert, chega proveniente do Dordrecht, que já tinha confirmado o negócio há cerca de uma semana, a 28 de junho, sexta-feira.

O defesa de 23 anos vai ter a primeira experiência fora dos Países Baixos, depois de uma época em que representou o Dordrecht, quarto colocado na segunda divisão e que falhou a promoção ao principal escalão, no play-off.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Antes do Dordrecht, Ruben Kluivert estreou-se como sénior no Utrecht, clube no qual também fez formação, já após ter passado pelo Amsterdamsche FC, até ao escalão de juvenis.

Kluivert segue-se às contratações do defesa João Goulart (ex-Mafra), dos médios Miguel Sousa (ex-Mafra) e Raúl Blanco (ex-Celta de Vigo, Espanha), e dos avançados Henrique Pereira (emprestado pelo Benfica) e Clau Mendes (ex-Cornellá, Espanha).