O técnico do Leicester, Brendan Rodgers, revelou que o clube está a negociar a contratação de Cengiz Under, jogador que pertence aos quadros da Roma de Paulo Fonseca.



«Under é muito bom jogador. As conversações estão a decorrer e estamos esperançosos. Precisamos de um atacante diferente e depois de o ver, considero-o um um jogador talentoso», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Precisamos de alguém forte no um contra um, alguém capaz de romper a organização defensiva contrária. É esse o perfil que procurámos», acrescentou.



O internacional turco chegou à capital italiana em 2017 proveniente do Istambul Basaksehir e marcou 17 golos em 88 partidas.