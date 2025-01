Contratado em agosto ao Boca Juniors, por uma verba a rondar os 16,5 milhões de euros, Aarón Anselmino já se juntou ao plantel do Chelsea.

O clube londrino decidiu antecipar a integração do defesa central, que era esperado em Inglaterra apenas no final desta temporada, de forma a acelerar a adaptação ao futebol europeu.

Ficam por conhecer os planos dos «blues» para o argentino no imediato. As lesões de Fofana e Badiashile podem abrir-lhe espaço no plantel principal do Chelsea, mas uma cedência a um clube da Premier League não está afastada.

Em 2024, Anselmino participou em 18 jogos pelo Boca Juniors, tendo apontado dois golos. O contrato com o clube inglês é válido até junho de 2030.