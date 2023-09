Cole Palmer trocou o Manchester City pelo Chelsea. O negócio foi confirmado na manhã desta sexta-feira pelos dois clubes.



O jogador de 21 anos deixa assim os «citizens», clube onde realizou toda a formação e pelo qual se estreou como sénior. O internacional sub-21 inglês despede-se do Etihad com 41 jogos e cinco títulos - uma Champions, uma Taça da Liga inglesa, uma Premier League, uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça europeia.



Cole Palmer assinou por sete anos (outro de opção) com o Chelsea. Segundo a imprensa inglesa a transferência foi fechada por cerca de 50 milhões de euros.