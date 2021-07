O futebolista francês Olivier Giroud é reforço do Milan, oriundo do Chelsea. Os dois clubes confirmaram, na manhã deste sábado, a transferência do avançado de 34 anos.

Giroud, que tinha contrato até 2022 com os londrinos, vai vestir a camisola número nove no clube transalpino, que não detalhou, até ao momento, a duração do contrato.

«O Milan tem o prazer de anunciar a contratação de Olivier Jonathan Giroud, numa transferência definitiva. O avançado francês vai vestir a camisola número nove», confirma o Milan, em comunicado.

O internacional francês, vencedor da Liga dos Campeões este ano e campeão do Mundo por França em 2018, ruma assim à sua terceira grande liga na carreira, depois de ter jogado em França e Inglaterra.

Antes do Chelsea, passou pelo Arsenal, Montpellier, Tours, Istres e Grenoble.