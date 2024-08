Cher Ndour é reforço do Besiktas, por empréstimo do PSG, anunciou esta terça-feira o clube turco.

Sem lugar no Paris Saint-Germain, o médio ex-Benfica e Sp. Braga ruma à Turquia até ao final da temporada.

«Bem-vindo ao Besiktas, Cher Ndour. Foi alcançado um acordo com o clube Paris Saint Germain relativamente à transferência temporária do jogador profissional de futebol Cher Ndour até ao final da temporada 2024/25», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Benfica, o jovem italiano de 20 anos reforçou o PSG na temporada passada. Em França fez quatro jogos e marcou um golo, mas acabou por ser emprestado ao Sp. Braga, onde realizou 11 partidas e apontou um golo.