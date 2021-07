João Silva vai reforçar o Hebei Fortune, sabe o Maisfutebol.



O avançado vai assim jogar para a Superliga da China, primeiro escalão do país onde joga desde 2019. O português de 31 anos já representou o Nantong Zhiyun e o Zibo Cuju, clubes que militam na segunda divisão chinesa.



João Silva aguarda apenas o visto para viajar para a China e ser confirmado oficialmente como reforço do Hebei Fortune, atual 7.º classificado da Superliga chinesa.



O ponta-de-lança despontou no Desp. Aves e foi transferido para o Everton, mas nunca se estreou pela equipa principal dos ingleses e esteve cedido a União de Leiria e V. Setúbal. Na sua carreira, o avense jogou ainda em Itália, ao serviço de Bari, Palermo e Avellino, e nos búlgaros do Levski, regressando a Portugal, onde representou o Paços de Ferreira e Feirense, antes de rumar à China.