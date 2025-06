Apesar de o contrato que o liga ao Anorthosis expirar apenas em 2026, Sérgio Conceição despediu-se do clube cipriota através das redes sociais, considerando «uma honra e um privilégio» ter vestido a camisola do emblema de Famagusta.

«O Anorthosis é um clube com uma história rica, que exige comprometimento total em cada treino e em cada jogo. Quero agradecer aos meus companheiros de equipa, a atmosfera no balneário foi sempre incrível. Um especial obrigado ao staff técnico e aos adeptos, que tornam este clube verdadeiramente especial. Foi apenas um ano, mas todos os momentos que partilhei convosco ficarão para sempre no meu coração», escreveu o jogador.

Sérgio Conceição deixa o Anorthosis após uma temporada em que marcou seis golos e fez três assistências, em 32 jogos.

Esta foi a segunda experiência fora de Portugal do lateral-direito, de 28 anos, que em 2022 representou os belgas do Seraing.