O QPR oficializou a contratação de Chris Willock, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O emblema londrino divulgou um vídeo com uma mensagem de Adel Taarabt, colega de equipa do inglês no Benfica, num grupo privado de Whats App.



«Olá, meus amigos. Nem acredito que ainda estou neste grupo. Tenho um grande amigo no Benfica que devia estar neste grupo», escreveu, aparecendo depois um vídeo do próprio Willock.



O jogador de 22 anos formado no Arsenal deixa as águias ao final de duas épocas, depois de dois empréstimos sucessivos a WBA e Huddersfield.