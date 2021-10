Barcelona e Real Madrid estão agora empatados no campeonato dos mil milhões.

Os «merengues» tinham dois jogadores com este valor como cláusula de rescisão (Karim Benzema e Gareth Bale), mas nos últimos dias a equipa catalã segurou duas promessas pelo mesmo valor. Primeiro foi Pedri, e agora Ansu Fati, que assinou a renovação nesta quinta-feira.

O jovem avançado já estava no top 20 das cláusulas mais altas do futebol mundial, pois estava "preso" por 400 milhões de euros, mas agora salta para o patamar mais alto.

Uma lista dominada em absoluto pelo futebol espanhol.

Veja os jogadores com as maiores cláusulas de rescisão do futebol mundial, na galeria associada ao artigo.