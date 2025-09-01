Depois de meia época no Benfica, Andrea Belotti muda-se, a título definitivo, para o Cagliari, da Serie A italiana, com o qual se comprometeu até ao final da temporada.

O internacional transalpino, de 31 anos, desvinculou-se do Como, que há um ano o contratou à Roma por 4,5 milhões de euros.

Depois de ter marcado dois golos, em 19 jogos, pelo Como, na primeira metade da época passada, o avançado foi emprestado ao Benfica, pelo qual apontou quatro golos, em 24 partidas.

Belotti destacou-se no Torino, a ponto de ter sido chamado à Seleção italiana, pela qual se sagrou campeão europeu, em 2021.

