Depois de meia época no Benfica, Andrea Belotti muda-se, a título definitivo, para o Cagliari, da Serie A italiana, com o qual se comprometeu até ao final da temporada.

O internacional transalpino, de 31 anos, desvinculou-se do Como, que há um ano o contratou à Roma por 4,5 milhões de euros.

𝐒𝐔 𝐂𝐀𝐁𝐎𝐍𝐈 𝐀𝐓 𝐂𝐀𝐍𝐓𝐀𝐔 🐓

ANDREA BELOTTI È DEL CAGLIARI 🤩❤️💙



pic.twitter.com/UetPtBhpXc — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 1, 2025

Depois de ter marcado dois golos, em 19 jogos, pelo Como, na primeira metade da época passada, o avançado foi emprestado ao Benfica, pelo qual apontou quatro golos, em 24 partidas.

Belotti destacou-se no Torino, a ponto de ter sido chamado à Seleção italiana, pela qual se sagrou campeão europeu, em 2021.

